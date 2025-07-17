В МВД сообщили подробности ДТП с пострадавшей женщиной на трассе в Прикамье

Речь идёт об аварии, которая произошла на участке трассы М-12 в Краснокамском округе. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сообщения о ДТП появились около 12 часов дня — тогда ЕДДС приняла вызов об аварии и передала его спасателям и другим экстренным службам. На месте выяснилось, что столкновение произошло между двумя легковыми авто.