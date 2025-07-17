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В МВД сообщили подробности ДТП с пострадавшей женщиной на трассе в Прикамье

Авария случилась на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

Подробности ДТП с пострадавшей женщиной на трассе в Пермском крае сайту perm.aif.ru сообщили в ГУ МВД региона.

Речь идёт об аварии, которая произошла на участке трассы М-12 в Краснокамском округе. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сообщения о ДТП появились около 12 часов дня — тогда ЕДДС приняла вызов об аварии и передала его спасателям и другим экстренным службам. На месте выяснилось, что столкновение произошло между двумя легковыми авто.

В ГУ МВД по Пермскому краю perm.aif.ru сообщили, что авария случилась около 12 часов на 1062 километре трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь, когда его пересекал автомобиль с 31-летним водителем.

«Со стороны Нытвы в направлении Перми двигался автомобиль “Мицубиси” под управлением мужчины 1994 года рождения. Предварительно установлено, что на 1062 км при повороте налево водитель не уступил дорогу двигающемуся со встречного направления автомобилю “Шкода” под управлением мужчины 1959 года рождения», — рассказали perm.aif.ru в управлении.

Пострадавшей в аварии оказалась пассажирка «Шкоды». Правоохранители начали проверку.