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В Башкирии спасли тонувшего в Юрюзани мужчину с судорогой

Спасатели вытащили тонущего туриста из реки в Салаватском районе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Турист из соседнего региона едва не погиб в Башкирии. Во время планового обхода в деревне Новые Каратавлы сотрудники Госкомитета по ЧС услышали его крики о помощи. Как выяснилось, отдыхающий из города Сим Челябинской области попал в беду: при купании в реке Юрюзань у него свело ногу судорогой.

Благодаря быстрой реакции спасателей мужчину успели вытащить из воды до того, как ситуация стала критической. На месте осмотрели пострадавшего и пришли к выводу, что медицинская помощь ему не нужна, самочувствие туриста оказалось в норме.

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