В Башкирии спасли тонувшего в Юрюзани мужчину с судорогой

Турист из соседнего региона едва не погиб в Башкирии. Во время планового обхода в деревне Новые Каратавлы сотрудники Госкомитета по ЧС услышали его крики о помощи. Как выяснилось, отдыхающий из города Сим Челябинской области попал в беду: при купании в реке Юрюзань у него свело ногу судорогой.