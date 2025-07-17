В Башкирии спасли тонувшего в Юрюзани мужчину с судорогой

Турист из соседнего региона едва не погиб в Башкирии. Во время планового обхода в деревне Новые Каратавлы сотрудники Госкомитета по ЧС услышали его крики о помощи. Как выяснилось, отдыхающий из города Сим Челябинской области попал в беду: при купании в реке Юрюзань у него свело ногу судорогой.
Благодаря быстрой реакции спасателей мужчину успели вытащить из воды до того, как ситуация стала критической. На месте осмотрели пострадавшего и пришли к выводу, что медицинская помощь ему не нужна, самочувствие туриста оказалось в норме.
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