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В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке

В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке Гнилуша в Красном Сулине.

Источник: соцсети

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл — РИА Новости. Специалисты проверят информацию о реке Гнилуша в Красном Сулине Ростовской области, которая окрасилась в зеленый цвет, сообщило минприроды региона.

Ранее в соцсетях появилось видео реки зеленого цвета. Закадровый голос рассказывает, что это «не Китай и не Вьетнам», а так цветет и пузырится река в черте города.

«В сети интернет появилась информация о цветении реки Гнилуша в Красном Сулине. Специалисты минприроды выехали на место для подтверждения информации», — говорится в сообщении.