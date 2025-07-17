В Ростовской области проверят информацию о зеленой реке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл — РИА Новости. Специалисты проверят информацию о реке Гнилуша в Красном Сулине Ростовской области, которая окрасилась в зеленый цвет, сообщило минприроды региона.
Ранее в соцсетях появилось видео реки зеленого цвета. Закадровый голос рассказывает, что это «не Китай и не Вьетнам», а так цветет и пузырится река в черте города.
«В сети интернет появилась информация о цветении реки Гнилуша в Красном Сулине. Специалисты минприроды выехали на место для подтверждения информации», — говорится в сообщении.