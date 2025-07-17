На пожаре в Симферополе спасли семью с младенцем

«Звено газодымозащитников из трех человек зашли сквозь дым в квартиру по лестничному маршу. Каждый пожарный надел на одного из членов семьи самоспасатель и подключил к своему кислородному баллону. Семья была спасена и выведена на свежий воздух», — рассказали в региональном управлении МЧС.