На пожаре в Симферополе спасли семью с младенцем

Ранним утром на улице Киевской вспыхнул пожар в пятиэтажном доме. Огонь разгорелся на втором этаже, и весь подъезд наполнился дымом. Пожарные оперативно начали эвакуацию жильцов.
На третьем этаже находилась семья из трех человек с младенцем. Из-за сильного дыма они не могли покинуть жилье самостоятельно.
«Звено газодымозащитников из трех человек зашли сквозь дым в квартиру по лестничному маршу. Каждый пожарный надел на одного из членов семьи самоспасатель и подключил к своему кислородному баллону. Семья была спасена и выведена на свежий воздух», — рассказали в региональном управлении МЧС.
Медицинская помощь не потребовалась.