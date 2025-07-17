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На пожаре в Симферополе спасли семью с младенцем

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Киевской.

Источник: МЧС

Ранним утром на улице Киевской вспыхнул пожар в пятиэтажном доме. Огонь разгорелся на втором этаже, и весь подъезд наполнился дымом. Пожарные оперативно начали эвакуацию жильцов.

На третьем этаже находилась семья из трех человек с младенцем. Из-за сильного дыма они не могли покинуть жилье самостоятельно.

«Звено газодымозащитников из трех человек зашли сквозь дым в квартиру по лестничному маршу. Каждый пожарный надел на одного из членов семьи самоспасатель и подключил к своему кислородному баллону. Семья была спасена и выведена на свежий воздух», — рассказали в региональном управлении МЧС.

Медицинская помощь не потребовалась.