Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде прокуратура проверит кафе, откуда выгнали ребенка-инвалида

Прокуратура Волгоградской области инициировала проверку после жалобы женщины с дочерью, являющимся ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Мать рассказала, что их выгнали с кафе, мотивировав тем, что «больным нечего делать в общественных местах».

Как рассказала на своей странице в соцсети писательница Эвелина Азаева, ее с дочерью выгнали из кафе в Волгограде из-за того, что у ее ребенка аутизм.

«Мы на пути из Ейска в Питер остановились в Волгограде. Рано утром зашли в пустое кафе. Я посадила дочку на кожаную скамью ждать заказа, и пошла заказывать. Ребенок прилег на сиденье — устала, едем тремя видами транспорта, жарко, к ней подошла сотрудница, и стала отчитывать. Я подошла и сказала, что у ребенка аутизм, и никого нет, он никому не мешает. “Больные дети не должны ходить в кафе”, — заявила дама. “А где им есть?”- спросила я. Она ответила: “Больные дети не должны вообще быть в общественных местах”, — рассказала Азаева.

После инцидента в кафе женщина посетила в областную администрацию, где оставила обращение на имя губернатора Волгоградской области, сообщает РИА Новости.

По данному факту прокуратурой организована проверка, сообщили агентству в пресс-службе областного ведомства.