В Волгограде прокуратура проверит кафе, откуда выгнали ребенка-инвалида

«Мы на пути из Ейска в Питер остановились в Волгограде. Рано утром зашли в пустое кафе. Я посадила дочку на кожаную скамью ждать заказа, и пошла заказывать. Ребенок прилег на сиденье — устала, едем тремя видами транспорта, жарко, к ней подошла сотрудница, и стала отчитывать. Я подошла и сказала, что у ребенка аутизм, и никого нет, он никому не мешает. “Больные дети не должны ходить в кафе”, — заявила дама. “А где им есть?”- спросила я. Она ответила: “Больные дети не должны вообще быть в общественных местах”, — рассказала Азаева.