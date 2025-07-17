Генерала Шестерова приговорили к 6 годам за хищения у Минобороны и парка «Патриот»

Совокупный ущерб по делу составил более 25 млн руб. За эту сумму, как выяснило следствие, Шестеров возвел в одном из подмосковных СНТ двухэтажный дом, гостевой дом, баню, два гаража для бывшего замминистра обороны Павла Попова. Работы оформлялись, по версии следствия, как обустройства парка «Патриот». На суде Шестеров говорил, что никакой выгоды не получил, а лишь курировал стройку в СНТ. Он просил не лишать его свободы, звания, наград.