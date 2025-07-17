Бастрыкин взял на контроль дело о халатности врачей в Челябинской области

Другие обстоятельства не приводятся. Ранее сообщалось, что мать двухлетнего мальчика из Магнитогорска обвинила врачей в халатности. Малыш родился в июле 2022 года, на втором году жизни у него обнаружили папилломатоз гортани. Его лечили в нескольких больницах, у мальчика дважды случилась пневмония, а затем — отек мозга.