Бастрыкин взял на контроль дело о халатности врачей в Челябинской области

«По поручению главы ведомства расследование уголовного дела о халатности, вследствие которой пострадал ребенок в медицинском учреждении, поставлено на контроль в центральном аппарате», — сообщили в СК России.
Все произошло в январе текущего года. Утверждается, что малолетнему, страдающему заболеванием, в медицинском учреждении своевременно не была оказана необходимая медицинская помощь. В результате у ребенка развился отек головного мозга. До настоящего времени ребенок находится на реабилитации.
Мать мальчика просит председателя Следственного комитета России взять на контроль расследование дела, находящегося в производстве регионального управления. Его завели по статье 293 УК РФ — это халатность.
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СКР», — уточнили в ведомстве.
Другие обстоятельства не приводятся. Ранее сообщалось, что мать двухлетнего мальчика из Магнитогорска обвинила врачей в халатности. Малыш родился в июле 2022 года, на втором году жизни у него обнаружили папилломатоз гортани. Его лечили в нескольких больницах, у мальчика дважды случилась пневмония, а затем — отек мозга.