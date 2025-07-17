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Было скучно: в Слониме мужчина расстрелял окна жилых домов

30-летний белорус повредил четыре окна в жилых домах, стреляя по ним из пневматического оружия.

Как сообщили в милиции, возбуждено уголовное дело.

Сигнал сотрудникам поступил после того, как жильцы одного из домов обнаружили повреждения на окнах. Прибывшие на место правоохранители установили, что стекла были прострелены, а цели стрелок выбрал в нескольких зданиях.

Его личность установили довольно быстро. Им оказался 30-летний местный житель. Он пояснил, что недавно купил пневматическое оружие и решил его «испытать». Причину своего поведения объяснил просто: «делал это от скуки».

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы — его действия квалифицированы по статье «особо злостное хулиганство».

Любители пострелять.

Недавно минчанин стрелял по коту, тестируя новое оружие. 63-летний мужчина купил пневматическую винтовку и, чтобы ее протестировать, выстрелил в животное. Возбуждено уголовное дело.

В прошлом году борисовчанин стрелял из окна по деревьям из пневматики и ранил трехлетнюю девочку.

В Новополоцке мужчина целенаправленно стрелял из пневматического пистолета по играющим детям. Он выстрелил не менее пяти раз, в результате двое школьников 9 и 11 лет получили телесные повреждения.