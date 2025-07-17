86-летняя самарчанка за Волгой сломала ногу 17 июля

В ночь на 17 июля на правом берегу Волги, в районе Кировского района, неподалёку от одной из турбаз, 86-летняя женщина получила серьёзную травму — перелом ноги. Ей срочно понадобилась помощь медиков.
Сообщение на пульт спасателей поступило в 00:15. Катер оперативно выдвинулся с «Поляны Фрунзе» и направился к месту происшествия. Пострадавшую бережно погрузили на судно и доставили в город, где её передали врачам. Операция завершилась в 02:35.
Добавим, что днём ранее, 16 июля, в Самарской области из реки было поднято тело мужчины около 40 лет. А 15 июля, на территории базы отдыха «Лазурная», спасатели оказали экстренную помощь двум отдыхающим и эвакуировали их.
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