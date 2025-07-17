В Омске откладывается суд над экс-министром Куприяновым — его не могут этапировать

Сегодня, 17 июля, Любинский райсуд в очередной раз продлил меру пресечения бывшему главе регионального минтруда и заместителю главы облправительства Владимиру Куприянову. Еще три месяца он проведет под стражей в московском СИЗО № 5, хотя расследование уголовного дела уже закончено и вот-вот должно было начаться рассмотрение дела по существу.
Причины проволочки стали известны. Как сообщил «Коммерческим вестям» пресс-секретарь Омского областного суда Аскер Абишов, Куприянов ожидает спецэтапа по железной дороге в омский следственный изолятор.
Напомним, бывшему чиновнику предъявлено обвинение в коррупционном преступлении. По версии следствия, на протяжении длительного времени он получал взятки от директора «Марьяновского дома-интерната» Валерия Башурова: деньгами, услугами и даже кожаным саквояжем. Общая сумма незаконного вознаграждения за общее покровительство составила более 640 тысяч рублей. Сам Башуров был освобожден от наказания в связи с деятельным раскаянием.
Арестовали Куприянова, к тому моменту уже уволенного из облправительства, в июне прошлого года в Москве.