Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске откладывается суд над экс-министром Куприяновым — его не могут этапировать

Сегодня бывшему чиновнику в очередной раз продлили меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 июля, Любинский райсуд в очередной раз продлил меру пресечения бывшему главе регионального минтруда и заместителю главы облправительства Владимиру Куприянову. Еще три месяца он проведет под стражей в московском СИЗО № 5, хотя расследование уголовного дела уже закончено и вот-вот должно было начаться рассмотрение дела по существу.

Причины проволочки стали известны. Как сообщил «Коммерческим вестям» пресс-секретарь Омского областного суда Аскер Абишов, Куприянов ожидает спецэтапа по железной дороге в омский следственный изолятор.

Напомним, бывшему чиновнику предъявлено обвинение в коррупционном преступлении. По версии следствия, на протяжении длительного времени он получал взятки от директора «Марьяновского дома-интерната» Валерия Башурова: деньгами, услугами и даже кожаным саквояжем. Общая сумма незаконного вознаграждения за общее покровительство составила более 640 тысяч рублей. Сам Башуров был освобожден от наказания в связи с деятельным раскаянием.

Арестовали Куприянова, к тому моменту уже уволенного из облправительства, в июне прошлого года в Москве.