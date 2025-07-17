В Омске откладывается суд над экс-министром Куприяновым — его не могут этапировать

Напомним, бывшему чиновнику предъявлено обвинение в коррупционном преступлении. По версии следствия, на протяжении длительного времени он получал взятки от директора «Марьяновского дома-интерната» Валерия Башурова: деньгами, услугами и даже кожаным саквояжем. Общая сумма незаконного вознаграждения за общее покровительство составила более 640 тысяч рублей. Сам Башуров был освобожден от наказания в связи с деятельным раскаянием.