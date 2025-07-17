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В Башкирии 34-летний мужчина насмерть разбился на гидроцикле

В Башкирии произошло смертельное столкновение катера и гидроцикла.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии сегодня, 17 июля, днем в Зелёной Поляне произошла трагедия на воде. По информации республиканского Госкомитета по ЧС, 34-летний мужчина погиб при столкновении гидроцикла с катером.

В ведомстве уточнили, что авария произошла во время катания мужчины на гидроцикле. Пустой катер, с которым произошло столкновение, в момент инцидента не имел пассажиров на борту.

Экстренные службы оперативно отреагировали на вызов, но спасти молодого человека не удалось. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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