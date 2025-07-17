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СК проверяет деятельность подростков-вымогателей в Нижегородской области

Они требуют деньги за удаление провокационных публикаций.

Проверка по факту противоправных действиях подростков проводится в городе Выкса. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По данным, появившимся в соцмедиа, несовершеннолетние собирают личную информацию о сверстниках, затем отправляют на специальную платформу и публикуют провокационные материалы от их имени, после чего требуют деньги за удаление этих публикаций.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Айрату Ахметшину представить подробный доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах дела.