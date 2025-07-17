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В Уфе на припаркованные автомобили рухнула стена

Во время происшествия никто не пострадал.

Сегодня в Уфе обрушилась кирпичная кладка ремонтируемого двухэтажного здания. Инцидент произошёл на улице Цюрупа, 83/1. В результате пострадали два припаркованных рядом с домом автомобиля.

Как сообщили в управлении гражданской защиты столицы, ремонтные работы вела частная подрядная организация. Как выяснилось, произошло обрушение простенки между двумя оконными проёмами на площади около одного квадратного метра.

Пострадавших нет, механические повреждения получили «Мерседес» и «Лада Гранта». Причина происшествия выясняется.