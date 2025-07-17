ТАСС: на юге Москвы в многоэтажке произошел пожар

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пожар охватил квартиру и балконы в многоэтажном доме в экспериментальном жилом районе «Чертаново Северное» на юге Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«В 25-этажном жилом доме на 22-м этаже произошло возгорание. Огонь перешел на несколько балконов, на одном из которых произошла вспышка, усилившая интенсивность горения», — сказал собеседник агентства.
На месте ЧП работают пожарные, проводится разведка и тушение. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ агентству подтвердили факт пожара. В оперативных службах заявили о ликвидации открытого горения.
«Устанавливается общая площадь пожара», — сказал собеседник агентства.
Из дома эвакуировано шесть человек, включая двоих детей. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что пострадали два человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
«В жилом доме по адресу Чертановская улица, дом 5 произошло возгорание в квартире на 22-м этаже. Произошло распространение огня на соседнюю квартиру, первичный очаг локализован. Эвакуированы шесть человек, из них двое детей. Двое пострадавших средней тяжести госпитализировали в Склиф», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что на месте работают три бригады скорой помощи, центра медицины катастроф, пожарные расчеты и другие экстренные службы. Информация по пострадавшим уточняется.
В новость были внесены изменения (17:56, 18:50 мск) — добавлена информация о пострадавших, о ликвидации открытого горения.