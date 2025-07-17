ТАСС: на юге Москвы в многоэтажке произошел пожар

«В жилом доме по адресу Чертановская улица, дом 5 произошло возгорание в квартире на 22-м этаже. Произошло распространение огня на соседнюю квартиру, первичный очаг локализован. Эвакуированы шесть человек, из них двое детей. Двое пострадавших средней тяжести госпитализировали в Склиф», — говорится в сообщении.