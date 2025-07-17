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Два возгорания потушили в районе Ботанического сада в Ростове

Мусор и траву потушили пожарные в районе Ботанического сада в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Днем в Ростове-на-Дону, в районе Ботанического сада, потушили два возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В одном случае горел мусор. Выезжали к Ботаническому Спуску, 7. Вызов поступил в 15:49, в 16:31 все потушили на 250 кв. метрах. На месте работали четыре человека, использовалась одна автоцистерна.

В другом случае произошел ландшафтный пожар: в районе улицы 12 Февраля, 1А горела трава. Пламя потушили в 17:03. На месте были задействованы восемь человек и две автоцистерны.

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