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В Уфе будут судить 17-летнего подростка за попытку продажи наркотиков

Юношу задержали при попытке сделать закладку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершено расследование уголовного дела против подростка. Юноша обвиняется в попытке организовать сбыт запрещенных веществ в крупных размерах.

Как сообщили в СУ СКР по Башкирии, в апреле 2025 года подросток через интернет договорился с неизвестным сообщником о распространении наркотиков. Получив первую партию через тайник- «закладку», он начал готовиться к реализации, но был задержан полицией.

При обыске у юноши нашли сверток с запрещенными веществами и смартфон с фото и координатами других тайников. Полицейские по этим данным обнаружили еще две спрятанные дозы.

По статье, по которой обвиняют подростка, предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы.

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