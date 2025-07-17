В Калининграде задержали организаторов незаконной легализации мигрантов

По версии следствия, с января 2024 по май 2025 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, организовали незаконное заключение фиктивных гражданско-правовых договоров с рядом иностранных граждан за денежное вознаграждение. Впоследствии эти сведения были переданы в миграционные органы, на основании чего иностранцы получили возможность незаконно оформить патент либо избежать аннулирования ранее выданных патентов, а органы миграционного учета были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами законодательства Российской Федерации.