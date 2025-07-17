В Челябинской области двое парней совершили диверсию по заданию Украины

Один из подростков путем переписки в мессенджере вступил в сговор с неизвестным, действующим в интересах Украины. За денежное вознаграждение согласился на диверсию на территории Златоуста. Речь идет о поджоге объекта связи. После этого он предложил своему двоюродному брату совместно совершить преступление.