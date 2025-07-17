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В Челябинской области двое парней совершили диверсию по заданию Украины

В Челябинской области двое парней совершили диверсию по заданию Украины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Sputnik.by

Сообщается, что фигуранты — 2007 и 2009 годов рождения. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).

Один из подростков путем переписки в мессенджере вступил в сговор с неизвестным, действующим в интересах Украины. За денежное вознаграждение согласился на диверсию на территории Златоуста. Речь идет о поджоге объекта связи. После этого он предложил своему двоюродному брату совместно совершить преступление.

Далее, 15 июля 2025 года парни прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной в поселке Чапаевский, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования.

«Один из фигурантов в дальнейшем отчитался перед заказчиком о выполнении поручения. После получения денежных средств за проведенную диверсию обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области», — прокомментировали в СКР.

Несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.