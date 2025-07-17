Следком взял на контроль дело об избиении подростков в Башкирии

Напомним, в сети широко распространились кадры, где группа подростков избивает двух сверстников. Поводом стало отправленное интимное фото шестикласснице, которая хотела, чтобы подросток отправил ей пикантное изображение. Вместо этого мальчик скинул рандомное фото из интернета. После этого парень шестиклассницы избил его и друга вместе с пятью товарищами.