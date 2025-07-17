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Следком взял на контроль дело об избиении подростков в Башкирии

Толпа избила двоих восьмиклассников в Благовещенске.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет потребовал отчета о расследовании нашумевшего случая жестокого избиения подростков в Благовещенске. Разрешение конфликта, произошедшего еще в октябре прошлого года, продолжает затягиваться.

Напомним, в сети широко распространились кадры, где группа подростков избивает двух сверстников. Поводом стало отправленное интимное фото шестикласснице, которая хотела, чтобы подросток отправил ей пикантное изображение. Вместо этого мальчик скинул рандомное фото из интернета. После этого парень шестиклассницы избил его и друга вместе с пятью товарищами.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Башкирии Марату Галиханову представить подробный отчет о ходе расследования и принятых мерах. Особое внимание уделяется рассмотрению ходатайства надзорных органов о передаче дела.

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