На район Башкирии обрушился пылевой торнадо

Необычное природное явление наблюдали жители деревни Суккул-Михайловка в Миякинском районе. Специалисты-метеорологи пояснили, что такой пылевой смерч образуется при сильном нагреве воздуха, когда теплые потоки начинают стремительно подниматься вверх, создавая вращающуюся воронку из пыли.
По словам экспертов, эти вихри принципиально отличаются от разрушительных торнадо, характерных для американских штатов. В наших климатических условиях смерчи не достигают опасной мощности и не представляют серьезной угрозы.
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