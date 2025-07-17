В Тверской области задержали вымогавших выплаты с участников СВО

Члены ОПГ незаконно удерживали подобранных лиц в конспиративных помещениях, где оказывали физическое давление, а также спаивали, лишая возможности связи с родственниками. В дальнейшем, после заключения контрактов с Министерством обороны России, под воздействием угроз забирали у удерживаемых лиц эмитированные банками пластиковые карты и присваивали поступавшие федеральные и региональные денежные выплаты в связи с участием в СВО. «Сумма присвоенных таким образом средств составила более 4 млн рублей», — пояснили в силовых структурах.