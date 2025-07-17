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В Тверской области задержали вымогавших выплаты с участников СВО

ТВЕРЬ, 17 июля. /ТАСС/. Четырех участников организованной преступной группы, склонявших молодых людей к подписанию контракта с Минобороны и вымогавших у них федеральные и региональные денежные выплаты, задержали в Тверской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Источник: ГУ МВД

«Сотрудниками УФСБ России по Тверской области при силовой поддержке Росгвардии пресечена межрегиональная преступная деятельность 4 членов ОПГ. Группировка занималась приисканием на территории Верхневолжья одиноких лиц призывного возраста, с применением насилия в отношении них и их близких родственников, а также угроз правовыми последствиями за несовершенные жертвами особо тяжкие преступления в целях склонения к участию в СВО в корыстных целях», — сказал собеседник агентства.

Члены ОПГ незаконно удерживали подобранных лиц в конспиративных помещениях, где оказывали физическое давление, а также спаивали, лишая возможности связи с родственниками. В дальнейшем, после заключения контрактов с Министерством обороны России, под воздействием угроз забирали у удерживаемых лиц эмитированные банками пластиковые карты и присваивали поступавшие федеральные и региональные денежные выплаты в связи с участием в СВО. «Сумма присвоенных таким образом средств составила более 4 млн рублей», — пояснили в силовых структурах.

В рамках оперативно сопровождаемого уголовного дела, возбужденного следственными органами по п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство), результативно проведены обыски, допросы на территории Торжокского района Тверской области. Члены ОПГ задержаны.