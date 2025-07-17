В Минске мотоциклист упал на проезжую часть и врезался в легковушку

По предварительной информации, сегодня днем 34-летний водитель мотоцикла Yamaha, двигаясь по ул. Кабушкина, вблизи дома № 48 при торможении не справился с управлением. В результате мотоцикл вместе с водителем упал на проезжую часть. После падения мотоцикл столкнулся со стоящим автомобилем Volvo.