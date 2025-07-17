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В Минске мотоциклист упал на проезжую часть и врезался в легковушку

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклист упал на проезжую часть и врезался в легковушку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня днем 34-летний водитель мотоцикла Yamaha, двигаясь по ул. Кабушкина, вблизи дома № 48 при торможении не справился с управлением. В результате мотоцикл вместе с водителем упал на проезжую часть. После падения мотоцикл столкнулся со стоящим автомобилем Volvo.

Мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта к повышенной концентрации и внимательности на дороге, а также к выполнению всех действий, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения.