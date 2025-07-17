В Таганроге задержали мужчину, повредившего чужие автомобили

В Таганроге полиция задержала мужчину, устроившего хулиганство с повреждением автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным ведомства, 50-летний дебошир, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, выкрикивал нецензурные слова в адрес прохожих и бросал предметы из окна своей квартиры. В итоге пострадал автомобиль.
Полицейские увезли мужчину в отдел и составили протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Также участковые собирают материал по факту умышленного повреждения чужого имущества (ст. 167 УК РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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