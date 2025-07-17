В Таганроге задержали мужчину, повредившего чужие автомобили

По данным ведомства, 50-летний дебошир, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, выкрикивал нецензурные слова в адрес прохожих и бросал предметы из окна своей квартиры. В итоге пострадал автомобиль.