В Чиназе жестоко убили 26-летнего парня — мать требует справедливости

Как утверждают его родные, на него напала группа молодых людей прямо на территории махалли, в заброшенном месте, где ранее находился рынок.
В ходе ссоры парню нанесли семь ножевых ранений — в бок, ноги, грудную клетку, в том числе в область сердца и лёгких. Раненый попытался добраться до людей и выбежал к расположенной рядом автомойке, где наткнулся на знакомого.
Именно этот знакомый и отвёз его в приёмный покой Янгиюльской городской больницы. Но несмотря на усилия врачей, юноша скончался через 20 минут в реанимации.
Как сообщает телеканал «Миллий», парень был единственным сыном в семье. Он не курил, не употреблял алкоголь, занимался спортом и увлекался футболом. Его мать находилась за границей, работая, чтобы накопить деньги на предстоящую свадьбу сына. Торжество было запланировано на декабрь.
«Я мечтала о свадьбе, готовилась, — говорит убитая горем женщина. — А теперь готовлюсь к поминкам. Он был единственным кормильцем семьи. Мой сын ушёл, оставив меня с болью и слезами…».
Жители махалли подтверждают, что погибший был спокойным, добропорядочным парнем. За ним не числилось правонарушений, никто не жаловался на его поведение.
«Моего сына не смог бы одолеть один человек — он был сильный, — убеждена мать погибшего. — Это было нападение группой. Я сообщила правоохранителям имена тех, кого подозреваю. Прошу — разберитесь по-настоящему, проверьте каждого. Он не должен лежать в земле, пока его убийцы на свободе».
Женщина требует не просто формального расследования, а объективного поиска всех участников нападения. Она уверена: один подозреваемый — это не вся правда.
Прокуратура Ташкентской области уже направила официальный ответ на её жалобу. В письме говорится, что по факту преступления возбуждено уголовное дело в отношении одного лица, и все доводы, изложенные в жалобе, будут тщательно и беспристрастно изучены. По итогам следствия будет принято законное решение.