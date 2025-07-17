В Чиназе жестоко убили 26-летнего парня — мать требует справедливости

«Моего сына не смог бы одолеть один человек — он был сильный, — убеждена мать погибшего. — Это было нападение группой. Я сообщила правоохранителям имена тех, кого подозреваю. Прошу — разберитесь по-настоящему, проверьте каждого. Он не должен лежать в земле, пока его убийцы на свободе».