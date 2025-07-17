МЧС показало спасение водителя перевернувшейся фуры на трассе под Мстиславлем

ДТП произошло на трассе под Мстиславлем утром 17 июля. Около 05.29 часов в дежурную службу МЧС позвонил очевидец, сообщая, что на трассе произошла авария: фура опрокинулась в кювете, и в ее кабине оказался заблокирован водитель.