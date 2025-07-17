МЧС показало спасение водителя перевернувшейся фуры на трассе под Мстиславлем

В Мстиславском районе сотрудники МЧС спасли водителя фуры, которая перевернулась на трассе. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
ДТП произошло на трассе под Мстиславлем утром 17 июля. Около 05.29 часов в дежурную службу МЧС позвонил очевидец, сообщая, что на трассе произошла авария: фура опрокинулась в кювете, и в ее кабине оказался заблокирован водитель.
Работники МЧС использовали специальный инструмент, чтобы спасти пострадавшего 34-летнего водителя.
— С травмами различной степени тяжести спасенный был госпитализирован, — прокомментировали в пресс-службе.
На видео, опубликованном МЧС, видно, что фура съехала с проезжей части, съехала в кювет и перевернулась в поле.
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