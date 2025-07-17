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Стало известно, почему жители Башкирии переплачивают за электричество

В Башкирии названы причины завышения платы за электричество на ОДН.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Башкирии разобрались, из-за чего в квитанциях за коммуналку появляются завышенные суммы за электроэнергию общего пользования. Специалисты Госжилинспекции республики выделили несколько ключевых проблем.

Оказалось, многие жильцы забывают вовремя передавать данные с индивидуальных счетчиков или делают это с ошибками. Еще одна причина — это коммунальные службы редко проверяют правильность показаний приборов учета. Также влияют незаконные врезки в электросети и махинации с общедомовыми счетчиками.

В ходе масштабной проверки инспекторы ведомства обследовали 707 многоэтажек по всей республике. Во всех случаях обнаруженные переплаты были возвращены жильцам.

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