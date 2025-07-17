В Самарской области 17 июля МЧС отработано 2 пожара и 2 ДТП с 2 пострадавшими

С начала суток в Самарской области сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию двух возгораний и два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.
В Самаре, в Октябрьском районе, произошёл пожар в подъезде дома на улице 1 Квартал — загорелся электрический щиток на площади один квадратный метр. Для ликвидации огня привлекли шесть спасателей и одну единицу техники.
Ещё одно возгорание случилось в Нефтегорском районе — на открытой территории загорелся мусор на площади десять квадратных метров. К тушению привлекли трёх пожарных и один автомобиль.
Также за день в регионе зарегистрированы два ДТП с пострадавшими. В Новокуйбышевске автобус сбил человека, пострадал один пассажир.
В Пестравском районе столкнулись легковой автомобиль и самокат — в результате пострадал один человек.
Все происшествия были оперативно обработаны спасательными службами.
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