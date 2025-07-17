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ДТП в Воложинском районе: работники МЧС спасли двух женщин

Сегодня утром спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи д. Рассолишки. Как стало известно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Работники МЧС спасли двух женщин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня утром спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи д. Рассолишки. Как стало известно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.

При помощи гидравлического инструмента работники МЧС деблокировали двух пассажирок и передали их медикам. Спасенных доставили в учреждение здравоохранения. -0-