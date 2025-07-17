Взятка 500 тысяч леев за закрытие уголовного дела: В Молдове задержаны адвокат, прокурор и два посредника

Согласно собранным материалам, адвокат в соучастии с двумя лицами, выступавшими в качестве посредников, потребовал и получил несколькими частями общую сумму в размере около 500 000 леев, поскольку утверждали, что могут повлиять на прокурора, ведущего дело об организации нелегальной миграции, чтобы склонить его к принятию благоприятного решения в пользу обвиняемого.