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В аэропорту Сургута житель Башкирии пьяный дебош

Житель Башкирии устроил дебош в аэропорту Сургута.

Источник: Комсомольская правда

В Сургуте 42-летний житель Башкирии устроил пьяный дебош в аэропорту. Как сообщили в транспортной полиции, неприятный инцидент произошел в стерильной зоне терминала.

Полицейские обратили внимание на нетрезвого пассажира, который ожидал рейс в Уфу. Когда сотрудники попытались сопроводить его для оформления протокола, мужчина начал сопротивляться, а полицейским пришлось применять наручники.

Медицинское обследование показало 0,685 промилле алкоголя в крови у пассажира. Как выяснилось, в ожидании самолета мужчина решил коротать время за стаканом спиртного.

Пьяного дебошира поместили в изолятор временного содержания, где он провел всю ночь.

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