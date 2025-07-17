Минчанин украл из магазина и перепродал 24 упаковки кофе, чтобы купить себе деликатесов

В Минске под суд пойдет мужчина, накупивший алкоголя и деликатесов, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Так, правоохранители установили, что 37-летний минчанин украл из магазина 24 упаковки кофе, желая накупить себе деликатесов.
В милицию обратилась заведующая магазином, когда обнаружилась пропажа 24 упаковок кофе на сумму около 500 белорусских рублей.
Оперативники задержали минчанина, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Свою вину фигурант признал. Мужчина рассказал, что украденный кофе он перепродал прохожим на улице, а деньги, которые удалось выручить, потратил на покупку деликатесов и алкоголя.
Минчанина будут судить за кражу.
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