Минчанин украл из магазина и перепродал 24 упаковки кофе, чтобы купить себе деликатесов

Оперативники задержали минчанина, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Свою вину фигурант признал. Мужчина рассказал, что украденный кофе он перепродал прохожим на улице, а деньги, которые удалось выручить, потратил на покупку деликатесов и алкоголя.