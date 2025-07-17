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В Самаре после большой аварии водовода дали воду в дома на ул. Мичурина 17 июля

В ночь с 16 на 17 июля в Октябрьском районе, у дома № 149 по улице Мичурина, произошла авария на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 1000 мм.

В ночь с 16 на 17 июля в Октябрьском районе, у дома № 149 по улице Мичурина, произошла авария на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 1000 мм.

После прорыва воды владельцы автомобилей самостоятельно переместили машины, а те, кого не было в городе, были перемещены спасателями. Об этом ранее рассказывал «МК в Самаре».

Аварийные бригады оперативно перешли на резервную схему водоснабжения — жители Октябрьского и Железнодорожного районов не остались без воды.

Намывы грунта ликвидированы, гидравлический режим восстановлен.

Как сообщил замглавы города Михаил Малыхин, перебоев в подаче воды нет, а все вопросы с частными домами решаются индивидуально.

Для безопасности закрыли детскую площадку рядом с местом прорыва и частично ограничили парковку.

Главный инженер ресурсной организации Игорь Давыдов пояснил, что причиной катастрофы стало разрушение стыкового соединения.

Ремонт может занять до трёх недель — сейчас идёт земляные работы, а необходимая муфта диаметром 1000 мм уже заказана. Такие детали не входят в аварийный запас — слишком редкие.

Власти призывают жителей не подходить к ограждённому участку и не оставлять мусор в котловане.

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