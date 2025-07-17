Капитана перевернувшегося в Териберке судна оштрафовал суд

27 ноября 2024 года в акватории Баренцева моря в Териберке перевернулось судно, на борту которого находилось 11 пассажиров. У капитана, как отмечалось, не было ни лицензии на перевозку, ни диплома судоводителя. Помимо этого, в крови капитана был обнаружен алкоголь.