Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитана перевернувшегося в Териберке судна оштрафовал суд

В Мурманской области Кольский райсуд, как информирует Северо-западная транспортная прокуратура, оштрафовал на 100 тысяч рублей капитана катера, перевернувшегося у села Териберка.

В Мурманской области Кольский райсуд, как информирует Северо-западная транспортная прокуратура, оштрафовал на 100 тысяч рублей капитана катера, перевернувшегося у села Териберка.

С учетом позиции гособвинителя Мурманской транспортной прокуратуры суд признал виновным капитана маломерного судна по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Суд также «частично удовлетворил иски потерпевших», говорится в сообщении.

27 ноября 2024 года в акватории Баренцева моря в Териберке перевернулось судно, на борту которого находилось 11 пассажиров. У капитана, как отмечалось, не было ни лицензии на перевозку, ни диплома судоводителя. Помимо этого, в крови капитана был обнаружен алкоголь.

Пассажиров спас другой катер.