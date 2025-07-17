Капитана перевернувшегося в Териберке судна оштрафовал суд

В Мурманской области Кольский райсуд, как информирует Северо-западная транспортная прокуратура, оштрафовал на 100 тысяч рублей капитана катера, перевернувшегося у села Териберка.
С учетом позиции гособвинителя Мурманской транспортной прокуратуры суд признал виновным капитана маломерного судна по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Суд также «частично удовлетворил иски потерпевших», говорится в сообщении.
27 ноября 2024 года в акватории Баренцева моря в Териберке перевернулось судно, на борту которого находилось 11 пассажиров. У капитана, как отмечалось, не было ни лицензии на перевозку, ни диплома судоводителя. Помимо этого, в крови капитана был обнаружен алкоголь.
Пассажиров спас другой катер.