Мальчика, которого две гадюки укусили в ноги, спасли в Удмуртии

Врачи Республиканской детской клинической больницы Удмуртии спасли четырехлетнего мальчика, которого две гадюки укусили в обе ноги. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
Ребенка с интоксикацией из-за двойной дозы змеиного яда госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в больницу доставили 14-летнюю девочку, которую змея также укусила в ногу — для стабилизации состояния ее госпитализировали под наблюдение анестезиологов-реаниматологов.
— После того, как состояние детей улучшилось и специалисты справились со смертельно опасными угрозами для здоровья, детей перевели под наблюдение педиатров, а потом — под амбулаторное наблюдение, — передает сайт ведомства.
27 июня уроженку Уфы Регину при смерти экстренно госпитализировали после экскурсии в Армении, где, по словам россиянки, в ущелье реки Азат ее укусила ядовитая змея под названием гюрза. По пути в больницу у девушки онемела рука и появился жар. В реанимации россиянке поставили капельницу, после которой состояние начало улучшаться.