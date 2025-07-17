Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК проверяет информацию о подростках-вымогателях из нижегородской Выксы

В соцсетях сообщалось, что несовершеннолетние требуют деньги от сверстников за удаление провокационной информации.

Источник: Аргументы и факты

Следователи проверяют распространяемую в соцсетях информацию о том, что подростки из Нижегородской области публикуют в Сети сообщения о сверстниках, а затем требуют с них деньги за их удаление, сообщил в своем Telegram-канале Следком РФ.

В соцсетях сообщается, что несовершеннолетние собирают информацию о школьниках, размещают ее на специальной платформе, пишут провокационные тексты от имени потерпевших, в том числе о якобы их незаконных действиях. После этого за удаление сообщений они вымогают деньги от сверстников.

В ведомстве сообщили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки информации.

Ранее сообщалось, что в Астрахани раскрыли банду вымогателей, которая действовала под видом спортклуба.