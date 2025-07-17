СК проверяет информацию о подростках-вымогателях из нижегородской Выксы

Следователи проверяют распространяемую в соцсетях информацию о том, что подростки из Нижегородской области публикуют в Сети сообщения о сверстниках, а затем требуют с них деньги за их удаление, сообщил в своем Telegram-канале Следком РФ.
В соцсетях сообщается, что несовершеннолетние собирают информацию о школьниках, размещают ее на специальной платформе, пишут провокационные тексты от имени потерпевших, в том числе о якобы их незаконных действиях. После этого за удаление сообщений они вымогают деньги от сверстников.
В ведомстве сообщили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки информации.
Ранее сообщалось, что в Астрахани раскрыли банду вымогателей, которая действовала под видом спортклуба.