СК проверяет информацию о подростках-вымогателях из нижегородской Выксы

В соцсетях сообщается, что несовершеннолетние собирают информацию о школьниках, размещают ее на специальной платформе, пишут провокационные тексты от имени потерпевших, в том числе о якобы их незаконных действиях. После этого за удаление сообщений они вымогают деньги от сверстников.