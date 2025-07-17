Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На стрельбище в США удар молнии поразил 14 человек

Один из пострадавших скончался на месте.

Источник: Аргументы и факты

В результате удара молнии в Нью-Джерси пострадали 14 человек, сообщает The New York Times. Инцидент произошел на территории клуба, предназначенного для занятий стрельбой из лука.

Сотрудники клуба использовали дефибриллятор для оказания помощи двум пострадавшим. Один из лучников временно потерял сознание, но быстро пришел в себя. К сожалению, спасти жизнь второго пострадавшего, 61-летнего мужчины, не удалось.

Остальные люди были транспортированы в медицинское учреждение. По сообщениям, полученные ими ожоги не представляют угрозы для жизни.

Также известно, что на стрельбище во время грозы находились члены скаутского движения, однако они не пострадали.

Ранее стало известно, что от удара молнии погиб бронзовый медалист Олимпиады 2010 года в Ванкувере по ски-кроссу Эудун Гренвольд.