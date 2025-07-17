На стрельбище в США удар молнии поразил 14 человек

В результате удара молнии в Нью-Джерси пострадали 14 человек, сообщает The New York Times. Инцидент произошел на территории клуба, предназначенного для занятий стрельбой из лука.
Сотрудники клуба использовали дефибриллятор для оказания помощи двум пострадавшим. Один из лучников временно потерял сознание, но быстро пришел в себя. К сожалению, спасти жизнь второго пострадавшего, 61-летнего мужчины, не удалось.
Остальные люди были транспортированы в медицинское учреждение. По сообщениям, полученные ими ожоги не представляют угрозы для жизни.
Также известно, что на стрельбище во время грозы находились члены скаутского движения, однако они не пострадали.
Ранее стало известно, что от удара молнии погиб бронзовый медалист Олимпиады 2010 года в Ванкувере по ски-кроссу Эудун Гренвольд.