Обмен пленными, наступление ВС РФ и переговоры с Украиной: главные новости об СВО за 17 июля

Берест сыграл ключевую роль в установке Знамени Победы на крыше рейхстага — именно он обеспечивал безопасность знаменосцев и координировал действия группы. Хотя Берест не получил звание Героя Советского Союза, он был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После войны он продолжил службу в Севастополе и работал в Ростовской области. В 1970 году он трагически погиб, спасая ребенка с железнодорожных путей. Его имя увековечено в Ростове-на-Дону, где есть улица, школа и памятник в его честь.