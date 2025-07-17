Ранее на Украине уже вводились меры по ограничению доступа к российскому историческому и культурному контенту: по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, в стране действует жесткая цензура, затрудняющая изучение российской истории школьниками. Эти действия сопровождались инициативами по созданию новых учебников в России для защиты молодежи от искажения фактов и противодействия западному влиянию на образование.