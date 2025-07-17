Жительница Урала наняла киллера для бывшего мужа из-за разногласий по ребенку

По словам представителей ведомства, женщина решила избавиться от своего экс-супруга из-за конфликта насчет общения с их совместным ребенком. Она сумела отыскать исполнителя убийства и предложила ему за работу порядка 300 тысяч рублей. Однако нанятый мужчина вместо выполнения «заказа» сразу же обратился за помощью правоохранителей, которые задержали злоумышленницу.