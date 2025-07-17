Жительница Урала наняла киллера для бывшего мужа из-за разногласий по ребенку

Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за то, что наняла киллера для убийства бывшего мужа. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.
По словам представителей ведомства, женщина решила избавиться от своего экс-супруга из-за конфликта насчет общения с их совместным ребенком. Она сумела отыскать исполнителя убийства и предложила ему за работу порядка 300 тысяч рублей. Однако нанятый мужчина вместо выполнения «заказа» сразу же обратился за помощью правоохранителей, которые задержали злоумышленницу.
— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — передает официальный Telegram-канал областного управления СК.
Другой случай произошел в феврале, когда москвичка в ходе бракоразводного процесса попыталась отравить своего мужа за пять миллионов рублей из-за продолжительного конфликта.