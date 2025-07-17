Женщину с ребёнком на сапборде унесло в Финский залив

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли на водоёмах Подмосковья, спасаясь от жары. Среди погибших оказались 18-летний парень в Подольске, 33-летний мужчина в Ступине, 41-летний мужчина в Ногинске и 31-летний мужчина в Красногорске. Все случаи произошли в разных районах области в течение одного дня.