Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину с ребёнком на сапборде унесло в Финский залив

В Санкт-Петербурге женщину с семилетним ребёнком унесло течением в Финский залив, когда они катались на сапборде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, их обнаружили на расстоянии 1 300 метров от берега.

Инцидент произошёл в Кронштадтском районе. Мать и дочь отправились на прогулку на сапбордах. Однако, столкнувшись с сильным течением и ветром, женщина потеряла контроль, и их стало уносить от берега. Пришлось вызвать спасателей, которые оперативно прибыли на помощь.

Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавших, доставив их в безопасное место. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли на водоёмах Подмосковья, спасаясь от жары. Среди погибших оказались 18-летний парень в Подольске, 33-летний мужчина в Ступине, 41-летний мужчина в Ногинске и 31-летний мужчина в Красногорске. Все случаи произошли в разных районах области в течение одного дня.