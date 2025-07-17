Три человека получили ожоги из-за неисправности у автобуса в Московской области

Вблизи дома 44 на улице Московская в Чехове в рейсовом автобусе произошел разрыв патрубка охлаждающей жидкости. В результате этого мужчины возрастом 18 и 35 лет, а также 16-летняя девушка получили ожоги. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Пострадавших доставили в травмпункт и оказали необходимую медицинскую помощь.
— В ходе проверки Чеховская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего и даст оценку деятельности перевозчика на предмет соблюдения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, — передает Telegram-канал региональной прокуратуры.
8 июля в подмосковном Ступино на трассе Ступино — Малино — Лермонтово водитель микроавтобуса марки «Луидор» не справился с управлением, после чего съехал в кювет, где транспорт перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек.
19 июня на Волгоградском проспекте в московском районе Выхино-Жулебино автомобиль каршеринга марки Geely врезался в заднюю часть автобуса Мострансавто. В результате пострадал водитель Geely, его госпитализировали.