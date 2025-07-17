Три человека получили ожоги из-за неисправности у автобуса в Московской области

Вблизи дома 44 на улице Московская в Чехове в рейсовом автобусе произошел разрыв патрубка охлаждающей жидкости. В результате этого мужчины возрастом 18 и 35 лет, а также 16-летняя девушка получили ожоги. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.