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В Одессе сотрудники ТЦК протащили женщину по асфальту и ударили об авто

Жительница города пыталась спасти схваченного военкомами мужчину.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) протащили по асфальту и ударили об автомобиль женщину, которая пыталась спасти мужчину от принудительной мобилизации, сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

«В Одессе женщина пыталась освободить схваченного военкомами мужчину из бусика (микроавтобус, на котором задержанных везут в центры комплектования. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на границе с Румынией задержали украинца, который пытался покинуть страну на автомобиле скорой помощи.