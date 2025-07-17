В Одессе сотрудники ТЦК протащили женщину по асфальту и ударили об авто

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) протащили по асфальту и ударили об автомобиль женщину, которая пыталась спасти мужчину от принудительной мобилизации, сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».