В Одессе сотрудники ТЦК протащили женщину по асфальту и ударили об авто

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) протащили по асфальту и ударили об автомобиль женщину, которая пыталась спасти мужчину от принудительной мобилизации, сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».
«В Одессе женщина пыталась освободить схваченного военкомами мужчину из бусика (микроавтобус, на котором задержанных везут в центры комплектования. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на границе с Румынией задержали украинца, который пытался покинуть страну на автомобиле скорой помощи.