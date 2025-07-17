В Геленджике с набережной вывезли 2,4 тыс. брошенных электросамокатов

В Геленджике с набережной вывозят брошенные электросамокаты, всего их убрали 2,4 тысячи, сообщил мэр города Алексей Богодистов.
«Сегодня на складе их 2400 штук», — написал он в своем Telegram-канале.
Богодистов рассказал, что с июня в травмпункт обратились 54 человек, которые пострадали от наезда средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Он подчеркнул, что набережная предназначена только для пеших прогулок, а тем, кто нарушает правила, сотрудники ДПС выписывают штраф в размере 800 рублей.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске ввели запрет на шеринговые самокаты. Там допускается использование только личных электросамокатов, а за езду на брендированном прокатном устройстве предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.