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В Геленджике с набережной вывезли 2,4 тыс. брошенных электросамокатов

С начала лета в травмпункты обратились 54 пострадавших от наезда СИМ.

Источник: Аргументы и факты

В Геленджике с набережной вывозят брошенные электросамокаты, всего их убрали 2,4 тысячи, сообщил мэр города Алексей Богодистов.

«Сегодня на складе их 2400 штук», — написал он в своем Telegram-канале.

Богодистов рассказал, что с июня в травмпункт обратились 54 человек, которые пострадали от наезда средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Он подчеркнул, что набережная предназначена только для пеших прогулок, а тем, кто нарушает правила, сотрудники ДПС выписывают штраф в размере 800 рублей.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске ввели запрет на шеринговые самокаты. Там допускается использование только личных электросамокатов, а за езду на брендированном прокатном устройстве предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.