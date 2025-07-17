Российский моряк чудом выжил после атаки хуситов

Атака на сухогруз Eternity C произошла 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе. На борту находились 22 члена экипажа, среди которых был один россиянин, получивший тяжелые травмы — по данным СМИ, ему ампутировали конечность. В результате нападения, осуществленного с применением беспилотников и моторных лодок, погибли по меньшей мере два человека, еще двое пропали без вести.