Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский моряк чудом выжил после атаки хуситов

Российский моряк, находившийся на борту сухогруза Eternity C, был спасен военно-морскими силами Йемена после крушения судна в Красном море. Об этом 17 июля сообщают СМИ.

Йеменцы спасли российского моряка.

Российский моряк, находившийся на борту сухогруза Eternity C, был спасен военно-морскими силами Йемена после крушения судна в Красном море. Об этом 17 июля сообщают СМИ.

«Российский моряк из экипажа сухогруза Eternity C спасен военно-морскими силами Йемена и находится на лечении, его состояние заметно улучшилось», — подтвердили РИА Новости со ссылкой на заявление МИД правительства хуситов.

Атака на сухогруз Eternity C произошла 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе. На борту находились 22 члена экипажа, среди которых был один россиянин, получивший тяжелые травмы — по данным СМИ, ему ампутировали конечность. В результате нападения, осуществленного с применением беспилотников и моторных лодок, погибли по меньшей мере два человека, еще двое пропали без вести.