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Россия сбила 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами

Средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 24 украинских беспилотника самолетного типа над территориями четырех областей страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

24 БПЛА запустила Украина по РФ.

Средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 24 украинских беспилотника самолетного типа над территориями четырех областей страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени силы ПВО ликвидировали 21 беспилотник в Брянской области, один — в Калужской, еще по одному — в Орловской и Рязанской областях. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраинские дроны атаковали Рязанскую область.

Ранее, 5 июля, российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников: тогда над четырьмя регионами страны были сбиты 12 дронов самолетного типа, из них восемь — в Брянской области. В тот же день ночью Минобороны РФ сообщало об уничтожении 94 украинских БПЛА, что свидетельствует о продолжающейся активности беспилотников в приграничных областях России.

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