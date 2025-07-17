Река Гнилуша под Ростовом позеленела и начала шипеть, напугав жителей

Профильные эксперты провели осмотр реки Гнилуша в городе Красный Сулин Ростовской области после жалоб местных жителей на то, что водоем покрылся зеленой пленкой, начал «шипеть» и «пузыриться». Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и экологии.
По словам представителей ведомства, специалисты в ходе обследования выяснили, что Гнилуша в полном порядке — сброс сточных вод не подтвердился, массовой гибели рыбы также не зафиксировали. Они объяснили изменения в реке повышенной температурой как самой воды, так и окружающего воздуха.
— Указанное природное явление характерно в период летней межени для степных рек, — передает официальный Telegram-канал регионального министерства.
Другой случай произошел в Тамбове, где местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о халатности местных чиновников и коммунальщиков из-за многолетних фекальных озер. Подобные коммунальные аварии регулярно происходят в разных городах России. Так, власти Курска взяли на контроль устранение фонтана из фекалий, который забил из-под земли в центре города.