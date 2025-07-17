Река Гнилуша под Ростовом позеленела и начала шипеть, напугав жителей

По словам представителей ведомства, специалисты в ходе обследования выяснили, что Гнилуша в полном порядке — сброс сточных вод не подтвердился, массовой гибели рыбы также не зафиксировали. Они объяснили изменения в реке повышенной температурой как самой воды, так и окружающего воздуха.