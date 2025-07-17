Прыгун из стратосферы Феликс Баумгартнер разбился во время полета на параплане

Баумгартнер прославился в 2012 году благодаря прыжку из стратосферы с высоты около 39 километров, который транслировался в прямом эфире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Этот экстремальный поступок сделал его одним из самых известных парашютистов мира. Ему было 56 лет.