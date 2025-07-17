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Прыгун из стратосферы Феликс Баумгартнер разбился во время полета на параплане

Австрийский парашютист и экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

Легендарны парашютист погиб во время полета на параплане.

Австрийский парашютист и экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

«Баумгартнер потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания и упал в бассейн отеля. Он погиб мгновенно, о чем сообщили спасательные подразделения», — пишет Kurier.

При падении он сбил сотрудника отеля. Его госпитализировали с травмами шеи.

Баумгартнер прославился в 2012 году благодаря прыжку из стратосферы с высоты около 39 километров, который транслировался в прямом эфире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Этот экстремальный поступок сделал его одним из самых известных парашютистов мира. Ему было 56 лет.