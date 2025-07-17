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Бойца ММА, на которого напали в Дагестане, готовят к выписке

Бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева, на которого было совершено нападение в Махачкале, готовят к выписке из больницы 21 июля. Об этом сообщил источник в окружении спортсмена.

Спортсмен был госпитализирован и прооперирован.

Бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева, на которого было совершено нападение в Махачкале, готовят к выписке из больницы 21 июля. Об этом сообщил источник в окружении спортсмена.

«Хизриева готовят к выписке в понедельник. Больше всего пострадала кисть, остальное — травмы от резиновых пуль», — передает ТАСС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМиллионера и бойца ММА обстреляли в Дагестане: чем известен Тимур Хизриев.

Нападение на Тимура Хизриева произошло ночью 16 июля во дворе жилого дома в Махачкале. Двое неизвестных в масках открыли стрельбу по спортсмену из травматического оружия. Преступники скрылись с места происшествия на автомобиле, а полиция объявила план «перехват». В результате нападения Хизриев получил несколько огнестрельных ранений, его состояние оценивалось как стабильное.