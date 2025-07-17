Бойца ММА, на которого напали в Дагестане, готовят к выписке

Нападение на Тимура Хизриева произошло ночью 16 июля во дворе жилого дома в Махачкале. Двое неизвестных в масках открыли стрельбу по спортсмену из травматического оружия. Преступники скрылись с места происшествия на автомобиле, а полиция объявила план «перехват». В результате нападения Хизриев получил несколько огнестрельных ранений, его состояние оценивалось как стабильное.