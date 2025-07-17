Два подростка из Челябинской области стали фигурантами дела о диверсии

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ поймали мужчину, собиравшего данные о базе ВМФ в ЛенВО для Киева. Было установлено, что он поддерживал связь с украинскими спецслужбами и выполнял их поручения, собирая требуемую информацию. В связи с этим в отношении него было начато уголовное преследование по статье о содействии террористической деятельности.