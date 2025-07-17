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Два подростка из Челябинской области стали фигурантами дела о диверсии

В Челябинской области арестовали двух подростков 17 и 16 лет. По информации пресс-службы регионального СУ СК России, они обвиняются в поджоге шкафа станции сотовой связи по указанию неизвестного в интересах Украины.

Источник: Life.ru

В Челябинской области двух подростков арестовали по делу о диверсии. Видео © Telegram / Челябинский Следком.

По версии следствия, один из несовершеннолетних переписывался в мессенджере с неизвестным лицом, который действовал в интересах Украины. За денежное вознаграждение он согласился совершить поджог объекта связи в Златоусте. Затем он привлёк к преступной деятельности своего двоюродного брата.

«15 июля 2025 года фигуранты прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов, расположенной в посёлке Чапаевском города Златоуста, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования», — говорится в сообщении.

Устров поджог, один из подростков отчитался о выполнении задания. После получения денег их задержали сотрудники УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. Их заключили под стражу. По факту совершённого преступления им предъявили обвинение по статье «Диверсия».

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ поймали мужчину, собиравшего данные о базе ВМФ в ЛенВО для Киева. Было установлено, что он поддерживал связь с украинскими спецслужбами и выполнял их поручения, собирая требуемую информацию. В связи с этим в отношении него было начато уголовное преследование по статье о содействии террористической деятельности.