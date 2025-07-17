Украинский дрон ранил троих российских спасателей в Горловке

Три сотрудника МЧС пострадали в ДНР.
Трое сотрудников МЧС России пострадали в Горловке (ДНР) при выполнении служебных обязанностей из-за атаки украинского беспилотника, сбросившего взрывоопасный предмет на пожарную автоцистерну. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.
«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА Вооруженных формирований Украины на пожарную автоцистерну ранены три сотрудника МЧС России. Все они получили ранения средней степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
Атака на сотрудников МЧС в Горловке произошла на фоне новой волны ударов украинских беспилотников по российским регионам, включая Москву, Подмосковье, Курскую, Брянскую области и саму Горловку. Минувшей ночью в городе уже был ранен мирный житель и поврежден автомобиль после сброса взрывного устройства с БПЛА, а всего за сутки зафиксировано семь атак, в том числе с применением артиллерии и ударных дронов.